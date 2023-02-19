Джулиус Ирвинг вручил Мэку Макклангу приз за победу в данк-контесте
В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити состоялся данк-контест.
Победителем конкурса стал Мэк Маккланг из «Филадельфии». Начинавший сезон в G-лиге защитник исполнил три данка на максимально возможные 50 баллов.
Приз за победу Макклангу вручил легендарный Джулиус Ирвинг, который первенствовал в аналогичном состязании в 1976 году.
Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди
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