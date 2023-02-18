Хосе Альварадо и Джереми Сохан – в Топ-10 моментов Звездного уикенда по итогам пятницы

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НБА представила подборку лучших моментов первого дня Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити.

Топ-10 возглавили Хосе АльварадоНовый Орлеан») и Джереми СоханСан-Антонио»).

В пятницу состоялись Матч восходящих звезд и Матч знаменитостей.

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