В финале Матча восходящих звезд Команда Пау обыграла Команду Жоакима
В Солт-Лейк-Сити в пятницу стартовал Звездный уикенд НБА.
Главным событием первого дня стал Матч восходящих звезд лиги, который прошел в формате мини-турнира с участием четырех команд.
Сборные с новичками и второгодками в составе возглавили знаменитые экс-игроки НБА Пау Газоль, Дерон Уильямс, Жоаким Ноа и Джейсон Терри.
Матч восходящих звезд НБА
Полуфиналы
Команда Пау – Команда Дерона – 40:25
КОМАНДА ПАУ: Альварадо (13), Банкеро (9 + 5 подборов), Матурин (7).
КОМАНДА ДЕРОНА: Мерфи (9), Хайлэнд (7), Досунму (4).
Команда Жоакима – Команда Джейсона – 40:32
КОМАНДА ЖОАКИМА: Граймс (13), Мобли (8), Сохан (6).
КОМАНДА ДЖЕЙСОНА: Маккланг (10), Лофтон (7), Пиппен-младший (5).
Финал
Команда Пау – Команда Жоакима – 25:20
КОМАНДА ПАУ: Матурин (7), Барнс (6), Альварадо (5), Банкеро (4), Айви (3).
КОМАНДА ЖОАКИМА: Граймс (14), Уильямс, Гидди (оба – 2), Сохан, Смит (оба – 1).
Самым ценным игроком Матча восходящих звезд признан Хосе Альварадо из «Нового Орлеана», который стал автором решающего попадания в финале.
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