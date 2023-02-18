В Солт-Лейк-Сити в пятницу стартовал Звездный уикенд НБА.

Главным событием первого дня стал восходящих звезд лиги, который прошел в формате мини-турнира с участием четырех команд.

Сборные с новичками и второгодками в составе возглавили знаменитые экс-игроки НБА Пау Газоль, , и .

Матч восходящих звезд НБА

Полуфиналы

Команда Пау – Команда Дерона – 40:25

КОМАНДА ПАУ: Альварадо (13), Банкеро (9 + 5 подборов), Матурин (7).

КОМАНДА ДЕРОНА: Мерфи (9), Хайлэнд (7), Досунму (4).

Команда Жоакима – Команда Джейсона – 40:32

КОМАНДА ЖОАКИМА: Граймс (13), Мобли (8), Сохан (6).

КОМАНДА ДЖЕЙСОНА: Маккланг (10), Лофтон (7), Пиппен-младший (5).

Финал

Команда Пау – Команда Жоакима – 25:20

КОМАНДА ПАУ: Матурин (7), Барнс (6), Альварадо (5), Банкеро (4), Айви (3).

КОМАНДА ЖОАКИМА: Граймс (14), Уильямс, Гидди (оба – 2), Сохан, Смит (оба – 1).

Самым ценным игроком Матча восходящих звезд признан из «Нового Орлеана», который стал автором решающего попадания в финале.

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