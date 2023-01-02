Форвард «Селтикс» во время записи подкаста отдал должное разыгрывающему «Мэверикс» Луке Дончичу.

По словам Уильямса, если не брать его одноклубников Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, то из молодых звезд НБА он выбрал бы именно словенца в качестве игрока, вокруг которого стал бы строить команду.

Уильямс: Я точно выберу Луку. Если я вспоминаю о драфт-классах после 2018 года, включая свой собственный, я бы, возможно, выбрал и Зайона, но все же Лука. Все из-за того, как он видит игру, и у него уже солидный опыт. Он тот парень, играя против которого ты говоришь себе, что нет, я ему точно ничего не позволю. Но в прошлом сезоне, когда мы играли с ними, я выдал, пожалуй, свою лучшую защиту. Но этот парень исполнил какой-то невероятный бросок, мяч зашел. Я смотрю на него с выражением «Да ладно», а он улыбается и бежит себе по площадке.

Ведущий: У Луки Дончича много негритянских наклонностей.

Уильямс: Это точно. Кажется, он уже давно в Штатах... Он забавный. Он прикольный чувак, против которого интересно играть, и быть в его компании тоже.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену