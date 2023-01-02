Грант Уильямс согласился с мнением, что у Дончича много негритянских наклонностей

Теги Бостон Даллас НБА Лука Дончич Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Селтикс» Грант Уильямс во время записи подкаста отдал должное разыгрывающему «Мэверикс» Луке Дончичу.

По словам Уильямса, если не брать его одноклубников Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, то из молодых звезд НБА он выбрал бы именно словенца в качестве игрока, вокруг которого стал бы строить команду.

Уильямс: Я точно выберу Луку. Если я вспоминаю о драфт-классах после 2018 года, включая свой собственный, я бы, возможно, выбрал и Зайона, но все же Лука. Все из-за того, как он видит игру, и у него уже солидный опыт. Он тот парень, играя против которого ты говоришь себе, что нет, я ему точно ничего не позволю. Но в прошлом сезоне, когда мы играли с ними, я выдал, пожалуй, свою лучшую защиту. Но этот парень исполнил какой-то невероятный бросок, мяч зашел. Я смотрю на него с выражением «Да ладно», а он улыбается и бежит себе по площадке.

Ведущий: У Луки Дончича много негритянских наклонностей.

Уильямс: Это точно. Кажется, он уже давно в Штатах... Он забавный. Он прикольный чувак, против которого интересно играть, и быть в его компании тоже.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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9 комментариев

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Дмитрий Березкин
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Ответ Light Yagami
Я бы сказал, что он темпераментный чел, что нетипично для белого. Их всё же принято считать deadinisde-ами (тот же Ёкич, к примеру). Но, дэдинсайды не выигрывают титулы (привет "Виртус Про" на 10-м Инте), так что тут у Луки козырь в руках.
Бредятина какая-то, какие дединсайды? Выйди на улицу для разнообразия
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Назар Игорь
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Негритянские наклонности - это большое достоинство, не каждому белому доступно.
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Tim Timson
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Контрактный год однако))
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Light Yagami
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Я бы сказал, что он темпераментный чел, что нетипично для белого. Их всё же принято считать deadinisde-ами (тот же Ёкич, к примеру). Но, дэдинсайды не выигрывают титулы (привет "Виртус Про" на 10-м Инте), так что тут у Луки козырь в руках.
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ryy
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Не вижу негритянских наклонностей, вполне адекватный чел
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Левый аккаунт Дюрэнта
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"Ведущий: У Луки Дончича много негритянских наклонностей. Уильямс: Да, он забавный."
Из этого диалога следует, что отличная черта американских негров, быть забавными.
Даже не знаю что сказать после такой характеристики.
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FS19
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"Много негритянских наклонностей." Как высшая форма похвалы.
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Serge Vendino
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Спортс, серьезно? Вы вынесли в заголовок слова ведущего, которым Грант поддакнул, как слова самого Гранта?
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alexLA
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Получается Лука Дончич - самый чёрный из белых😁
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