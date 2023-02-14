Несколько команд хотят подписать Гранта Уильямса летом

Форвард « » станет неограниченно свободным агентом после окончания этого сезона.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, несколько команд проявляют интерес к Уильямсу. Ожидается, что 24-летний баскетболист будет претендовать на зарплату около 20 миллионов долларов в год.

В нынешнем чемпионате Уильямс набирает 8,7 очка и 4,8 подбора в среднем за матч при реализации 41% бросков из-за дуги.

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