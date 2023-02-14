Несколько команд хотят подписать Гранта Уильямса летом

Теги возможные переходы Бостон НБА Грант Уильямс Марк Стейн Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс станет неограниченно свободным агентом после окончания этого сезона.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, несколько команд проявляют интерес к Уильямсу. Ожидается, что 24-летний баскетболист будет претендовать на зарплату около 20 миллионов долларов в год.

В нынешнем чемпионате Уильямс набирает 8,7 очка и 4,8 подбора в среднем за матч при реализации 41% бросков из-за дуги.

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