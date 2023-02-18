На Матче звезд Единой лиги ВТБ состоится конкурс для зрителей «Бросок на миллион»

В воскресенье, 19 февраля, в спортивном дворце «ВТБ Арена» пройдет седьмой в истории Матч всех звезд лиги ВТБ.

В рамках звезд состоится уникальный конкурс для зрителей «Бросок на миллион».

После третьей четверти один из болельщиков получит возможность выйти на паркет и побороться за один миллион рублей. Зрителю надо будет попасть в кольцо с центра площадки. Даже если выиграть суперприз не получится, он сможет забрать утешительные 100 000 рублей, если попадет с трехочковой линии.

Кто станет счастливчиком, который поучаствует в конкурсе, станет известно на арене в день матча.

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