На «ВТБ Арене» прошел Матч друзей. Андрей Кириленко – MVP

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За день до Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023 на «ВТБ Арене» прошел уже ставший традиционным Матч друзей.

В упорной борьбе на последних секундах команда генерального директора Лиги ВТБ Илоны Корстин одержала победу над командой президента лиги Сергея Кущенко.

Во встрече также участвовали президент РФБ Андрей Кириленко, президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев, генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов, чемпионы Европы в составе сборной России Алексей Саврасенко и Сергей Быков, генеральный директор МБА Игорь Кочарян, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

MVP матча был признан Андрей Кириленко, который сегодня отмечает свой 42-й день рождения.

Лучшими игроками второй команды стали Андрей Ведищев и его сын Петр.

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