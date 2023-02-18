Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 распроданы

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Матч звезд Единой лиги ВТБ по традиции пройдет при аншлаге. Все билеты распроданы.

«Мы соскучились по ощущению полных трибун, по атмосфере праздника, и мы очень рады, что завтра будет полный зал. Конечно, здорово, что интерес к Матчу Звезд каждый год очень высокий и что люди действительно стараются попасть на наше шоу.

Лучшие билеты были раскуплены сразу. Это значит, что Матч Всех Звезд — это продукт, который пользуется спросом. Мы каждый год пытаемся придумать что-то новое, чтобы удивить наших болельщиков. Надеюсь, и завтра получится это сделать», – заявила генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.

Седьмой Матч звезд Лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Встреча пройдет в новом формате: команда New School сыграет с командой Old School. В перерывах матча зрителей ждут конкурс трехочковых и слэм-данк контест.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

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3 комментария

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Crillion
100 рублей за билет - красная цена.
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Валерий Королёв
Бюджетникам впарили и всего делов. Отработанная схема
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Казбек Бимбасов
Кто-то по фамилии знает от туда хоть кого-то, если не родственник?
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