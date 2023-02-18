Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 распроданы
Матч звезд Единой лиги ВТБ по традиции пройдет при аншлаге. Все билеты распроданы.
«Мы соскучились по ощущению полных трибун, по атмосфере праздника, и мы очень рады, что завтра будет полный зал. Конечно, здорово, что интерес к Матчу Звезд каждый год очень высокий и что люди действительно стараются попасть на наше шоу.
Лучшие билеты были раскуплены сразу. Это значит, что Матч Всех Звезд — это продукт, который пользуется спросом. Мы каждый год пытаемся придумать что-то новое, чтобы удивить наших болельщиков. Надеюсь, и завтра получится это сделать», – заявила генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.
Седьмой Матч звезд Лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Встреча пройдет в новом формате: команда New School сыграет с командой Old School. В перерывах матча зрителей ждут конкурс трехочковых и слэм-данк контест.
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