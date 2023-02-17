«Кавс» не устраивает защита Кевина Лава

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Кевин Лав Баскетбол

Форвард «Кливленда» Кевин Лав в ближайшее время покинет команду в результате выкупа контракта, который истекает предстоящим летом.

По информации обозрвателя Cleveland.com Терри Плуто, «Кавальерс» не устраивают защитные навыки Лава. Тренерский штаб команды уверен, что 34-летний баскетболист плохо обороняется против маленьких игроков при изоляциях и после розыгрышей пик-н-ролла.

В нынешнем сезоне Лав набирает 8,5 очка и 6,3 подбора в среднем за матч при реализации 35,4% бросков из-за дуги. Главным претентом на подписание ветерана считается «Майами».

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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2 комментария

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erkin_312
Эхх, так жаль Кевина отпускать, хоть до конца сезона оставили бы, жаль, уходить целая эпоха, запомним его 34 очка Портленду за первую четверть, запомним дальние пасы Леброну, запомнил как хэйтили в первых матчах финала 2016 и как героически защитился против Стефа в ключевой атаке, спасибо за все!
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lecter666_destiny
Не прошло и 8 лет, они начали что то подозревать...
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