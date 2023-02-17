«Кавс» не устраивает защита Кевина Лава

Форвард « » в ближайшее время покинет команду в результате выкупа контракта, который истекает предстоящим летом.

По информации обозрвателя Cleveland.com Терри Плуто, «Кавальерс» не устраивают защитные навыки Лава. Тренерский штаб команды уверен, что 34-летний баскетболист плохо обороняется против маленьких игроков при изоляциях и после розыгрышей пик-н-ролла.

В нынешнем сезоне Лав набирает 8,5 очка и 6,3 подбора в среднем за матч при реализации 35,4% бросков из-за дуги. Главным претентом на подписание ветерана считается « ».

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