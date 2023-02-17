«Хит» просмотрели Коди Зеллера

Теги возможные переходы Майами НБА Кевин Лав Коди Зеллер Баскетбол

Центровой Коди Зеллер (30 лет, 211 см) недавно побывал на просмотре в «Майами», пишет обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.

В прошлом сезоне Зеллер провел 27 матчей за «Портленд», набирая в среднем 5,2 очка и 4,6 подбора. В январе 2022 года он перенес операцию по поводу отрывного перелома правой коленной чашечки, после чего не не играл в НБА.

Ранее сообщалось об интересе «Хит» к Кевину Лаву, который, как ожидается, покинет «Кливленд» в результате выкупа контракта.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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