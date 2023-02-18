Андрей Лопатин: «В сборной получил прозвище Белый лев»

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Форвард МБА Андрей Лопатин по просьбе главного тренера сборной России Зорана Лукича назвал прозвище, которое ему дали в команде.

В момент разговора Лопатина с журналистом Лукич подошел и попросил баскетболиста назвать свой никнейм: «Ты знаешь, какая у Андрея кличка в команде? Спроси у него! Андрей, только ответь честно».

«Белый лев.

Откуда появилось такое прозвище? Да у меня такой ник в социальных сетях, а ребята из сборной подхватили это и теперь все, в том числе и тренер, называют меня так», – признался Лопатин.

Лопатин участвует в сборе национальной команды в Новогорске.

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