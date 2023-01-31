Андрей Лопатин примет участие в конкурсе трехочковых Лиги ВТБ
Форвард МБА Андрей Лопатин примет участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.
В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист реализует 45,3% трехочковых и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.
Ранее Лига объявила, что в конкурсе трехочковых будет участвовать разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель.
Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на ВТБ Арене. Лопатин сыграет за команду «New School».
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