Андрей Лопатин примет участие в конкурсе трехочковых Лиги ВТБ

Теги Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Матч всех звезд Единой лиги ВТБ МБА Андрей Лопатин Баскетбол

Форвард МБА Андрей Лопатин примет участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист реализует 45,3% трехочковых и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.

Ранее Лига объявила, что в конкурсе трехочковых будет участвовать разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель.

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на ВТБ Арене. Лопатин сыграет за команду «New School».

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