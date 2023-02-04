Даллас Мур примет участие в конкурсе трехочковых Лиги ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Даллас Мур станет участником конкурса трехочковых бросков на всех звезд лиги ВТБ, который состоится 19 февраля.

В нынешнем сезоне Лиги американский баскетболист реализует 46,2% дальних попыток и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.

Мур составит конкуренцию Томасу Эртелю (« ») и Андрею Лопатину ( ), об участии которых было объявлено ранее.

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