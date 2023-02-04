Даллас Мур примет участие в конкурсе трехочковых Лиги ВТБ
Разыгрывающий ЦСКА Даллас Мур станет участником конкурса трехочковых бросков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля.
В нынешнем сезоне Лиги американский баскетболист реализует 46,2% дальних попыток и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.
Мур составит конкуренцию Томасу Эртелю («Зенит») и Андрею Лопатину (МБА), об участии которых было объявлено ранее.
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