Даллас Мур примет участие в конкурсе трехочковых Лиги ВТБ

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Томас Эртель Матч всех звезд Единой лиги ВТБ МБА Андрей Лопатин Даллас Мур Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Даллас Мур станет участником конкурса трехочковых бросков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля.

В нынешнем сезоне Лиги американский баскетболист реализует 46,2% дальних попыток и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.

Мур составит конкуренцию Томасу Эртелю («Зенит») и Андрею Лопатину (МБА), об участии которых было объявлено ранее.

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