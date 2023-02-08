Победа «Зенита» над ЦСКА, уроки русского с Заком Смитом и «Первый раз» с Андреем Лопатиным – в новом выпуске «Вида сверху»
Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, который посвящен недавнему противостоянию «Зенита» и ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
Санкт-петербуржцы одержали гостевую победу со счетом 90:86 и прервали рекордную серию армейцев – 24 матчей в Лиге без поражений.
Также в новом выпуске американский центровой «Минска» Зак Смит пытается учить русский язык, а форвард МБА Андрей Лопатин рассказывает о себе в рубрике «Первый раз».
Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию
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