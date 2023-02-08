Победа «Зенита» над ЦСКА, уроки русского с Заком Смитом и «Первый раз» с Андреем Лопатиным – в новом выпуске «Вида сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, который посвящен недавнему противостоянию « » и ЦСКА в лиге ВТБ.

Санкт-петербуржцы одержали гостевую победу со счетом 90:86 и прервали рекордную серию армейцев – 24 матчей в Лиге без поражений.

Также в новом выпуске американский центровой « » Зак Смит пытается учить русский язык, а форвард МБА Андрей Лопатин рассказывает о себе в рубрике «Первый раз».

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию