Виталий Фридзон заменит Томаса Эртеля на Матче звезд ВТБ

Теги Виталий Фридзон Зенит видео Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Атакующий защитник «Зенита» Виталий Фридзон примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля.

37-летний баскетболист сыграет за команду Old School. Он заменит своего одноклубника Томаса Эртеля, который выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

Фридзон – 3-кратный участник Матчей звезд Лиги ВТБ (2019-2021), MVP Матча звезд-2021 и двукратный победитель конкурса трехочковых (2019, 2020). Также ему принадлежит рекорд результативности – 57 очков в Матче звезд ВТБ-2021.

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