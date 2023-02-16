Виталий Фридзон заменит Томаса Эртеля на Матче звезд ВТБ

Атакующий защитник « » примет участие в Матче всех звезд лиги ВТБ, который состоится 19 февраля.

37-летний баскетболист сыграет за команду Old School. Он заменит своего одноклубника Томаса Эртеля, который выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

Фридзон – 3-кратный участник Матчей звезд Лиги ВТБ (2019-2021), MVP Матча звезд-2021 и двукратный победитель конкурса трехочковых (2019, 2020). Также ему принадлежит рекорд результативности – 57 очков в Матче звезд ВТБ-2021.

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