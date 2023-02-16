У Томаса Эртеля диагностирован тендинит колена

У разыгрывающего «Зенита» диагностирован тендинит колена, сообщает Vprognoze.ru.

По информации издания, француз пропустит не только Матч всех звезд, но и следующий матч « » в против УНИКСа. Встреча состоится 26 февраля в Казани после перерыва, связанного с Матчем всех звезд.

Согласно сообщению на официальном сайте клуба, Эртель выбыл на неопределенный срок.

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