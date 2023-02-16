У Томаса Эртеля диагностирован тендинит колена

Теги травмы Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

У разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля диагностирован тендинит колена, сообщает Vprognoze.ru.

По информации издания, француз пропустит не только Матч всех звезд, но и следующий матч «Зенита» в Единой Лиге ВТБ против УНИКСа. Встреча состоится 26 февраля в Казани после перерыва, связанного с Матчем всех звезд.

Согласно сообщению на официальном сайте клуба, Эртель выбыл на неопределенный срок.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий