У Томаса Эртеля диагностирован тендинит колена
У разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля диагностирован тендинит колена, сообщает Vprognoze.ru.
По информации издания, француз пропустит не только Матч всех звезд, но и следующий матч «Зенита» в Единой Лиге ВТБ против УНИКСа. Встреча состоится 26 февраля в Казани после перерыва, связанного с Матчем всех звезд.
Согласно сообщению на официальном сайте клуба, Эртель выбыл на неопределенный срок.
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