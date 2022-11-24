Зоран Лукич назвал топ-5 российских игроков в истории Лиги ВТБ

Теги ЦСКА Никита Курбанов Андрей Воронцевич Алексей Швед Виталий Фридзон Виктор Хряпа Александр Каун Семен Антонов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич назвал свою пятерку лучших российских игроков в истории Единой лиги ВТБ.

«Неприкасаемый на позиции первого номера – это Алексей Швед. Виталий Фридзон – на второй позиции. Огромные заслуги, один из самых лучших снайперов в истории российского баскетбола. Никита Курбанов – и как игрок, и как настоящий человек.

На позиции четвертого номера... Я буду субъективен: Семен Антонов. Надеюсь, и Воронцевич, и Хряпа не обидятся. На позиции пятого номера я бы выбрал Сашу Кауна. Он играл длительный период. Пятый номер, который действительно очень серьезно помог ЦСКА», – сказал Лукич.

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