Зоран Лукич назвал топ-5 российских игроков в истории Лиги ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич назвал свою пятерку лучших российских игроков в истории Единой лиги ВТБ.

«Неприкасаемый на позиции первого номера – это . – на второй позиции. Огромные заслуги, один из самых лучших снайперов в истории российского баскетбола. – и как игрок, и как настоящий человек.

На позиции четвертого номера... Я буду субъективен: . Надеюсь, и Воронцевич, и Хряпа не обидятся. На позиции пятого номера я бы выбрал Сашу Кауна. Он играл длительный период. Пятый номер, который действительно очень серьезно помог , – сказал Лукич.

Две башни, краснодарский Данкан и тасманский дьявол: кто может сделать этот сезон в Единой Лиге незабываемым