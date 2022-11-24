Зоран Лукич назвал топ-5 российских игроков в истории Лиги ВТБ
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич назвал свою пятерку лучших российских игроков в истории Единой лиги ВТБ.
«Неприкасаемый на позиции первого номера – это Алексей Швед. Виталий Фридзон – на второй позиции. Огромные заслуги, один из самых лучших снайперов в истории российского баскетбола. Никита Курбанов – и как игрок, и как настоящий человек.
На позиции четвертого номера... Я буду субъективен: Семен Антонов. Надеюсь, и Воронцевич, и Хряпа не обидятся. На позиции пятого номера я бы выбрал Сашу Кауна. Он играл длительный период. Пятый номер, который действительно очень серьезно помог ЦСКА», – сказал Лукич.
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