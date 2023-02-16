Микэл Бриджес стал 4-м игроком «Нетс», набравшим 45+ очков в нынешнем сезоне. Это рекорд НБА

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Микэл Бриджес Кэмерон Томас Баскетбол

Форвард Микэл Бриджес стал четвертым игроком «Бруклина» в нынешнем сезоне, набравшим 45 очков или больше за один матч. Ранее этой отметки достигали Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Кэмерон Томас.

Это рекорд НБА по количеству игроков одной команды, которые набирали 45+ очков за матч в одном сезоне, сообщает ESPN Stats & Info.

Бриджес в своем третьем матче за «Нетс» обновил личный рекорд по количеству очков в одном матче. Форвард перешел в команду перед дедлайном в рамках обмена Кевина Дюрэнта в «Финикс».

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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1 комментарий

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Tim Timson
Приятно что парень принял вызов после обмена. Уже похоже лидер клуба и любимцем стал болельщиков)
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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