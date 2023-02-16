Микэл Бриджес стал 4-м игроком «Нетс», набравшим 45+ очков в нынешнем сезоне. Это рекорд НБА

Форвард Микэл Бриджес стал четвертым игроком « » в нынешнем сезоне, набравшим 45 очков или больше за один матч. Ранее этой отметки достигали , и .

Это рекорд по количеству игроков одной команды, которые набирали 45+ очков за матч в одном сезоне, сообщает ESPN Stats & Info.

Бриджес в своем третьем матче за «Нетс» обновил личный рекорд по количеству очков в одном матче. Форвард перешел в команду перед дедлайном в рамках обмена Кевина Дюрэнта в «Финикс».

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей