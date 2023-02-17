Кевин Дюрэнт – об обмене Кайри Ирвинга: «Это был удар по нашей команде»

Теги Даллас Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Новобранец «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил свое отношение к обмену Кайри Ирвинга из «Бруклина» в «Даллас».

«Я был расстроен, что мы не смогли закончить. Думал, мы набрали хороший ход и наконец создали культуру, которую всегда хотели создать. Это был удар по нашей команде. Мы потеряли наше лицо. Он был очень важной частью того, что мы делаем», – заявил Дюрэнт.

Ирвинг запросил обмен и отправился в «Маверикс» за несколько дней до дедлайна. Позже Дюрэнт оказался в «Санз».

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Источник - желтуха.

У которой лозунг: больше, чем спорт(с).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
carmelo hot sause
Я думаю, Дюрант должен быть доволен тем, как всё обернулось. В Финиксе у него больше шансов на перстень, если усилят скамейку
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arti22
"А ещё я в соло не могу выигрывать перстни, та даже и с одним олл старом в команде не могу" - добавил Дюрэнт
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
haha what a story кексик!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий