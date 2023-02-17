Кевин Дюрэнт – об обмене Кайри Ирвинга: «Это был удар по нашей команде»

Новобранец « » выразил свое отношение к обмену из « » в « ».

«Я был расстроен, что мы не смогли закончить. Думал, мы набрали хороший ход и наконец создали культуру, которую всегда хотели создать. Это был удар по нашей команде. Мы потеряли наше лицо. Он был очень важной частью того, что мы делаем», – заявил Дюрэнт.

Ирвинг запросил обмен и отправился в «Маверикс» за несколько дней до дедлайна. Позже Дюрэнт оказался в «Санз».

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей