Форвард « » поделился мнением о периоде выступления за « » и совместной игре с и .

«Мы просто недостаточно часто играли вместе. Мне кажется, когда вы видели Джеймса, Кайри и меня вместе, то мы демонстрировали потрясающий баскетбол для 16 совместных матчей, но для того, чтобы выиграть чемпионат и стать серьезной командой, вам нужно больше времени на паркете.

Харден и Ирвинг – игроки уровня Зала славы, у которых я многому учился каждый день. Желаю им всего наилучшего. Просто это не сработало.

Было много взлетов и падений, но мне нравилось то, как мы работали. Все в «Бруклине» были настроены на работу, мне удалось создать там семью. Они всегда будут частью моей карьеры, моего пути. Да, мы не достигли того, чего хотели – победы в чемпионате, но я наслаждался процессом. Это касается всех в команде, мы каждый день старались изо всех сил, независимо от того, что писали в СМИ или что происходило с нашими товарищами по команде.

Я очень взволнован, говоря о «Нетс», потому что это были особенные четыре года в моей карьере, все это случилось после травмы ахилла. Они помогли мне многое пережить, так что не могу сказать в их адрес ничего плохого», – заявил Дюрэнт.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей