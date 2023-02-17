Кевин Дюрэнт: «Не могу сказать ничего плохого в адрес «Нетс»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт поделился мнением о периоде выступления за «Бруклин» и совместной игре с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом.

«Мы просто недостаточно часто играли вместе. Мне кажется, когда вы видели Джеймса, Кайри и меня вместе, то мы демонстрировали потрясающий баскетбол для 16 совместных матчей, но для того, чтобы выиграть чемпионат и стать серьезной командой, вам нужно больше времени на паркете.

Харден и Ирвинг – игроки уровня Зала славы, у которых я многому учился каждый день. Желаю им всего наилучшего. Просто это не сработало.

Было много взлетов и падений, но мне нравилось то, как мы работали. Все в «Бруклине» были настроены на работу, мне удалось создать там семью. Они всегда будут частью моей карьеры, моего пути. Да, мы не достигли того, чего хотели – победы в чемпионате, но я наслаждался процессом. Это касается всех в команде, мы каждый день старались изо всех сил, независимо от того, что писали в СМИ или что происходило с нашими товарищами по команде.

Я очень взволнован, говоря о «Нетс», потому что это были особенные четыре года в моей карьере, все это случилось после травмы ахилла. Они помогли мне многое пережить, так что не могу сказать в их адрес ничего плохого», – заявил Дюрэнт.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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3 комментария

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Insamo217
"мне удалось создать там семью" - честно говоря ему ничего там не удалось создать, все эти попытки играть в Леброна Джеймса провалились. Вот он и вернулся в тот тип команды где семью создают другие люди, а Дюранту надо просто стучать мячом, делать то, что у него лучше всего и получается.
+2
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+2
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kondratiy
Урок для Кайри Ирвинга, как нужно прощаться с бывшими :)
+3
0
+3
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rolliewizza
Мальчик становится мужчиной?
+2
-2
0
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