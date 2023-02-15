«Финикс» перед дедлайном был нацелен на приобретение не только Дюрэнта, но и Ирвинга

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Звездные экс-игроки «Бруклина» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт могли остаться одноклубниками после дедлайна 9 февраля.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер из Yahoo! Sports, «Финикс» перед дедлайном был нацелен на приобретение не только Дюрэнта, но и Ирвинга.

«Санз» надеялись каким-то образом заполучить сразу обоих», – пишет Фишер.

Инсайдер Шэмс Чарания из The Athletic ранее информировал, что «Финикс» предлагал «Бруклину» Криса Пола как часть пакета за Ирвинга, прежде чем «Нетс» приняли предложение «Далласа».

Обозреватель Брайан Уиндхорст из ESPN на прошлой неделе заявил, что Ирвинг может подписать контракт с «Санз» в качестве свободного агента: «Если вы думаете, что все кончено, то это не так. Кайри был интересен вариант с «Финиксом». Подумайте об этом».

Летом Кайри станет свободным агентом.

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7 комментариев

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Tim Timson
Ответ cruyff14@bk.ru
Похоже на подрыв командной химии
Для этого день рождения Пола есть)
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Ivan Rusak
А еще саблю, барабан и щенка бульдога.
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Rodbert
Чистой воды вброс. Кому то очень сильно обломилось, что Санс станут чемпионами, вот и бесятся.
+2
-3
-1
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altar
Ответ Sonder
и Хардена еще
И Симмонса на сдачу
+12
-1
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Олег Иванов
А не треснет у этого финикса??
+4
-3
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cruyff14@bk.ru
Похоже на подрыв командной химии
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
и Хардена еще
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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