Звездные экс-игроки «Бруклина» и могли остаться одноклубниками после дедлайна 9 февраля.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер из Yahoo! Sports, «Финикс» перед дедлайном был нацелен на приобретение не только Дюрэнта, но и Ирвинга.

«Санз» надеялись каким-то образом заполучить сразу обоих», – пишет Фишер.

Инсайдер Шэмс Чарания из The Athletic ранее информировал, что «Финикс» предлагал « » Криса Пола как часть пакета за Ирвинга, прежде чем «Нетс» приняли предложение « ».

Обозреватель Брайан Уиндхорст из ESPN на прошлой неделе заявил, что Ирвинг может подписать контракт с «Санз» в качестве свободного агента: «Если вы думаете, что все кончено, то это не так. Кайри был интересен вариант с «Финиксом». Подумайте об этом».

Летом Кайри станет свободным агентом.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки