«Финикс» перед дедлайном был нацелен на приобретение не только Дюрэнта, но и Ирвинга
Звездные экс-игроки «Бруклина» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт могли остаться одноклубниками после дедлайна 9 февраля.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер из Yahoo! Sports, «Финикс» перед дедлайном был нацелен на приобретение не только Дюрэнта, но и Ирвинга.
«Санз» надеялись каким-то образом заполучить сразу обоих», – пишет Фишер.
Инсайдер Шэмс Чарания из The Athletic ранее информировал, что «Финикс» предлагал «Бруклину» Криса Пола как часть пакета за Ирвинга, прежде чем «Нетс» приняли предложение «Далласа».
Обозреватель Брайан Уиндхорст из ESPN на прошлой неделе заявил, что Ирвинг может подписать контракт с «Санз» в качестве свободного агента: «Если вы думаете, что все кончено, то это не так. Кайри был интересен вариант с «Финиксом». Подумайте об этом».
Летом Кайри станет свободным агентом.
«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта
Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки
7 комментариев