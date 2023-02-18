«Црвена Звезда» одолела «Партизан» в полуфинале Кубка Радивоя Корача, несмотря на удаление Душко Ивановича

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«Црвена Звезда» одолела принципиального соперника «Партизан» в полуфинале Кубка Радивоя Корача.

Кубка Радивоя Корача

1/2 финала

Црвена Звезда – Партизан – 83:75 (15:21, 19:23, 25:14, 24:17) 

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Вильдоса (15), Недович (14), Петрушев (14), Кампаццо (12 + 7 передач).

ПАРТИЗАН: Наннэли (19), Ледэй (16), Лессор (13 + 12 подборов), Пантер (12).

Сербское дерби несколько раз прерывалось, представителям команд приходилось брать в руки микрофон и успокаивать болельщиков.

Напряжение возросло в начале второй четверти, когда главный тренер «Звезды» Душко Иванович получил два технических фола подряд и был удален.

«Црвена Звезда» к большому перерыву отставала на 10 очков, а когда во второй половине команда начала выравнивать игру, атмосфера стала накаляться. На площадку летели различные предметы, судьи матча покинули площадку в начале четвертой четверти.

Судейская бригада вернулась примерно через 25 минут. Рядом с площадкой появились вооруженные полицейские, чтобы обеспечить безопасность игроков, персонала и арбитров.

После длительный паузы «Звезда» продолжила рывок, выиграв две последних четверти с общей разницей в 18 очков.

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