«Црвена Звезда» примет решение об участии в Кубке Радивоя Корача за день до старта турнира

Теги происшествия Партизан Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Федерация баскетбола Сербии Радивой Корач Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович прокомментировал возможный отказ клуба от участия в Кубке Радивоя Корача, матчи которого пройдут с 15 по 18 февраля.

«Мы примем решение об участии в Кубке Радивоя Корача в понедельник или вторник. Причина проста: мы не можем участвовать, если Федерация баскетбола Сербии не наказывает того, кто покидает турнир и проявляет неуважение к игре. Сейчас нам нужно обсудить выступление игроков в окнах ФИБА. С кем мы должны вести диалог?» – заявил Чович.

Ранее «Црвена Звезда» раскритиковала отсутствие санкции по отношению к «Партизану», который самовольно покинул Сербской баскетбольной лиги (KLS), мотивируя свое решение поведением болельщиков во время финала Адриатической лиги-2022.

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