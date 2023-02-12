«Црвена Звезда» примет решение об участии в Кубке Радивоя Корача за день до старта турнира

Президент « » Небойша Чович прокомментировал возможный отказ клуба от участия в Кубке Радивоя Корача, матчи которого пройдут с 15 по 18 февраля.

«Мы примем решение об участии в Кубке Радивоя Корача в понедельник или вторник. Причина проста: мы не можем участвовать, если Федерация баскетбола Сербии не наказывает того, кто покидает турнир и проявляет неуважение к игре. Сейчас нам нужно обсудить выступление игроков в окнах ФИБА. С кем мы должны вести диалог?» – заявил Чович.

Ранее «Црвена Звезда» раскритиковала отсутствие санкции по отношению к « », который самовольно покинул Сербской баскетбольной лиги (KLS), мотивируя свое решение поведением болельщиков во время финала лиги-2022.

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