«Партизан» выплатит материальную компенсацию за публичную критику «Црвены Звезды»

Суд обязал «Партизан» выплатить материальную компенсацию представителям «Црвены Звезды» за ущерб, нанесенный их репутации и чести.

В сентябре 2020 года «Партизан» выступил с заявлением на официальном сайте клуба, в котором говорилось, что « » – семейный бизнес, грабящий Сербию», а также были выдвинуты другие обвинения в адрес принципиального соперника.

Апелляционный суд Белграда отклонил все пункты апелляции « » по решению Верховного суда, которое было принято в июне 2022 года. Таким образом, «Партизан» обязан выплатить компенсацию президенту «Црвены Звезды» Небойше Човичу, бывшему директору клуба Филипу Сунтурличу и другим лицам.

Помимо материальной компенсации, «Партизан» должен оплатить все судебные издержки и опубликовать приговор суда в сербском издании «Kurir» за свой счет в течение 15 дней.

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