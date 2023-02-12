Адриатическая лига. «Црвена Звезда» встретится с «Задаром», «Партизан» примет «Борац Чачак»
В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.
«Црвена Звезда» встретится в гостях с «Задаром», «Партизан» примет «Борац Чачак».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
- Дата проведения
- 12 февраля, 21.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-1, Партизан Сербия – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 12-4, ФМП Сербия – 12-6, Будучность Черногория – 12-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 8-10, Сплит Хорватия – 8-10, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 7-10, Морнар Бар Черногория – 6-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-12, Борац Чачак Сербия – 4-14, Скопье Северная Македония - 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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