Адриатическая лига. «Црвена Звезда» встретится с «Задаром», «Партизан» примет «Борац Чачак»

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

«Црвена Звезда» встретится в гостях с «Задаром», «Партизан» примет «Борац Чачак».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-1, Партизан Сербия – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 12-4, ФМП Сербия – 12-6, Будучность Черногория – 12-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 8-10, Сплит Хорватия – 8-10, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 7-10, Морнар Бар Черногория – 6-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-12, Борац Чачак Сербия – 4-14, Скопье Северная Македония - 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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