Адриатическая лига. «Црвена Звезда» встретится с «Задаром», «Партизан» примет «Борац Чачак»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Задар Борац Чачак Баскетбол

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

«Црвена Звезда» встретится в гостях с «Задаром», «Партизан» примет «Борац Чачак».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Задар – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
12 февраля, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча

Партизан – Борац Чачак
Дата проведения
12 февраля, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-1, Партизан Сербия – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 12-4, ФМП Сербия – 12-6, Будучность Черногория – 12-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 8-10, Сплит Хорватия – 8-10, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 7-10, Морнар Бар Черногория – 6-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-12, Борац Чачак Сербия – 4-14, Скопье Северная Македония - 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Суперсила Леброна – это исключительное сочетание мощи и резкости. Она сделала его самым опасным игроком под щитом

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий