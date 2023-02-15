«Црвена Звезда» решила принять участие в Кубке Радивоя Корача

Президент « » Небойша Чович заявил о том, что клуб принял решение участвовать в Кубке Радивоя Корача, матчи которого пройдут с 15 по 18 февраля.

«Мы приняли это решение ради баскетбола в », – заявил Чович.

«Црвены Звезда» стартует на турнире матчем против « » в четверг.

Ранее «Црвена Звезда» раскритиковала отсутствие санкции по отношению к « », который самовольно покинул Сербской баскетбольной лиги (KLS), мотивируя свое решение поведением болельщиков во время финала Адриатической лиги-2022.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»