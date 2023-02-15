«Црвена Звезда» решила принять участие в Кубке Радивоя Корача
Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович заявил о том, что клуб принял решение участвовать в Кубке Радивоя Корача, матчи которого пройдут с 15 по 18 февраля.
«Мы приняли это решение ради баскетбола в Сербии», – заявил Чович.
«Црвены Звезда» стартует на турнире матчем против «Борац Чачак» в четверг.
Ранее «Црвена Звезда» раскритиковала отсутствие санкции по отношению к «Партизану», который самовольно покинул Сербской баскетбольной лиги (KLS), мотивируя свое решение поведением болельщиков во время финала Адриатической лиги-2022.
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