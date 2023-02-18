Реслер The Miz исполнил победный бросок с середины площадки в Матче знаменитостей, но после сирены
Команда Дуэйна Уэйда одолела Команду Райана Смита и стала победителем Матча знаменитостей в рамках Звездного уикенда НБА 2023.
Команда Райана Смита была очень близка к победе, когда реслер The Miz забросил победный 4-очковый бросок с середины площадки при счете 78:81. Выяснилось, что бросок был совершен после сирены.
Самым ценным игроком признан игрок НФЛ Ди Кей Меткалф, который набрал 20 очков, 10 подборов и 4 блок-шота.
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