Команда Дуэйна Уэйда одолела Команду Райана Смита и стала победителем знаменитостей в рамках Звездного уикенда 2023.

Команда Райана Смита была очень близка к победе, когда реслер The Miz забросил победный 4-очковый бросок с середины площадки при счете 78:81. Выяснилось, что бросок был совершен после сирены.

Самым ценным игроком признан игрок НФЛ Ди Кей Меткалф, который набрал 20 очков, 10 подборов и 4 блок-шота.

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