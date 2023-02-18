Реслер The Miz исполнил победный бросок с середины площадки в Матче знаменитостей, но после сирены

Теги Дуэйн Уэйд НБА видео Матч всех звезд НБА Райан Смит Баскетбол

Команда Дуэйна Уэйда одолела Команду Райана Смита и стала победителем Матча знаменитостей в рамках Звездного уикенда НБА 2023.

Команда Райана Смита была очень близка к победе, когда реслер The Miz забросил победный 4-очковый бросок с середины площадки при счете 78:81. Выяснилось, что бросок был совершен после сирены.

Самым ценным игроком признан игрок НФЛ Ди Кей Меткалф, который набрал 20 очков, 10 подборов и 4 блок-шота.

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4 комментария

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Edem
Ответ paganism
Что-за додик писал заголовок? Реслер? Рестлер от слова рестлинг
или врестлер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paganism
Что-за додик писал заголовок? Реслер? Рестлер от слова рестлинг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Середенко
this is awesome!
+5
0
+5
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snisarenco
Могли бы для шоу на повторе дорисовать 0.1😅
+8
0
+8
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