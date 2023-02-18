Хосе Альварадо исполнил победный бросок в финале Матча восходящих звезд

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Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо исполнил победный бросок в финале Матча восходящих звезд.

Альварадо принес победу Команде Пау Газоля, которая взяла верх над Командой Жоакима Ноа. Игра шла до 25 очков.

Команда Пау выиграла со счетом 25:20.

Набравший 5 очков Альварадо признан MVP.

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