Хосе Альварадо исполнил победный бросок в финале Матча восходящих звезд
Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо исполнил победный бросок в финале Матча восходящих звезд.
Альварадо принес победу Команде Пау Газоля, которая взяла верх над Командой Жоакима Ноа. Игра шла до 25 очков.
Команда Пау выиграла со счетом 25:20.
Набравший 5 очков Альварадо признан MVP.
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