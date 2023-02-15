НБА представила подборку лучших сезонных данков от будущих участников конкурса по броскам сверху

Теги НБА видео Матч всех звезд НБА Кеньон Мартин-младший Трей Мерфи Мэк Маккланг Джерико Симс Баскетбол

НБА представила подборку лучших сезонных данков в исполнении будущих участников конкурса по броскам сверху, который пройдет в рамках Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити 18 февраля.

Участниками конкурса станут Мэк Маккланг («Филадельфия»), Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Джерико Симс («Нью-Йорк») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

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