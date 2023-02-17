Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо начнут выбор участников Матча звезд с резервистов

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

НБА изменила порядок выбора участников Матча всех звезд, чтобы избежать ситуации, когда капитанам Запада и Востока приходится выбирать «последнего игрока».

В этот раз Леброн ДжеймсЛейкерс») и Яннис АдетокумбоМилуоки») выберут сначала резервистов, а затем назовут игроков стартовых пятерок.

Как сообщалось ранее, процедура будет проведена перед самым началом Матча звезд, чтобы повысить интерес к данному событию.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди

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3 комментария

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Daff Rogers
Так) Охота пованговать.
Леброн выбирает старт первым, а Яннис резерв.
Если правила не поменялись)

Резерв:

Я: Холидей
Л: Лиллард
Я: Сабонис
Л: Джордж
Я: Дерозан
Л: ШГА
Я: Фокс
Л: Бэм
Я: Сиакам
Л: Браун
Я: Эдвардс
Л: JJJ
Я: Рэндл
Л: Халибёртон

Старт:

Л: Дончич
Я: Джокер
Л: Кайри
Я: Митчелл
Л: Эмбид
Я: Лаури
Л: Тэйтум
Я: Морент
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Tim Timson
А так все не поймут кто из резервистов последний игрок?))
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ryy
Могли бы просто на первый-второй рассчитаться
+4
0
+4
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