Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо начнут выбор участников Матча звезд с резервистов
НБА изменила порядок выбора участников Матча всех звезд, чтобы избежать ситуации, когда капитанам Запада и Востока приходится выбирать «последнего игрока».
В этот раз Леброн Джеймс («Лейкерс») и Яннис Адетокумбо («Милуоки») выберут сначала резервистов, а затем назовут игроков стартовых пятерок.
Как сообщалось ранее, процедура будет проведена перед самым началом Матча звезд, чтобы повысить интерес к данному событию.
Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами
Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди
Леброн выбирает старт первым, а Яннис резерв.
Если правила не поменялись)
Резерв:
Я: Холидей
Л: Лиллард
Я: Сабонис
Л: Джордж
Я: Дерозан
Л: ШГА
Я: Фокс
Л: Бэм
Я: Сиакам
Л: Браун
Я: Эдвардс
Л: JJJ
Я: Рэндл
Л: Халибёртон
Старт:
Л: Дончич
Я: Джокер
Л: Кайри
Я: Митчелл
Л: Эмбид
Я: Лаури
Л: Тэйтум
Я: Морент