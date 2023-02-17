Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо начнут выбор участников Матча звезд с резервистов

НБА изменила порядок выбора участников Матча всех звезд, чтобы избежать ситуации, когда капитанам Запада и Востока приходится выбирать «последнего игрока».

В этот раз (« ») и (« ») выберут сначала резервистов, а затем назовут игроков стартовых пятерок.

Как сообщалось ранее, процедура будет проведена перед самым началом Матча звезд, чтобы повысить интерес к данному событию.

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