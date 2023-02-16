«Кавс» выкупят контракт Кевина Лава, «Хит» интересуются игроком

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Кевин Лав Шэмс Чарания Баскетбол

Форвард «Кливленда» Кевин Лав покинет команду в результате выкупа контракта, который истекает предстоящим летом.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, стороны завершат процедуру в ближайшее время. 34-летним игроком интересуется «Майами».

Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирает 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

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10 комментариев

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Sonder
Вот тебе и разница в Кевинах
Оба были в топ4 лиги по очкам за игру в далеком 11/12
Обоим 34.5 года
Только один все еще в прайме бьет 30 очков за игру с исторической для себя эффективностью, а про второго в новостях уже пишут "ветеран" и отчисляет родная команда за ненадобностью и стагнацией
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frenemy
И как он? Способен ещё на что-то?
Кэвс вряд ли бы отказались от толкового ветерана перед ПО
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Брэд Либил
Ответ lecter666_destiny
Может в лал, даже в нынешнем состоянии он лучше Хачапури
Хатяпури!
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Flasher_
Ответ rb_10
Хит вообще интересуются игроками младше 30ти?))
Хит интересуется всем,что не прибито и умеет кидать в сторону кольца. Увы,но при таком подходе ничего не светит(
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Брэд Либил
в Бакс бы
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Борчуган
Лав точно лучше Габриэля
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everyday4768
Ответ KakoytoChel
Хит нужен новый дед, чтобы сидеть на скамейке вместо Хаслема, когда тот закончит.
То есть лет через 5-7?)))
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rb_10
Хит вообще интересуются игроками младше 30ти?))
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KakoytoChel
Хит нужен новый дед, чтобы сидеть на скамейке вместо Хаслема, когда тот закончит.
+6
0
+6
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lecter666_destiny
Может в лал, даже в нынешнем состоянии он лучше Хачапури
+4
-1
+3
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