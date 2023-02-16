«Кавс» выкупят контракт Кевина Лава, «Хит» интересуются игроком
Форвард «Кливленда» Кевин Лав покинет команду в результате выкупа контракта, который истекает предстоящим летом.
Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, стороны завершат процедуру в ближайшее время. 34-летним игроком интересуется «Майами».
Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирает 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.
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Обоим 34.5 года
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