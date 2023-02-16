«Кавс» выкупят контракт Кевина Лава, «Хит» интересуются игроком

Форвард « » покинет команду в результате выкупа контракта, который истекает предстоящим летом.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, стороны завершат процедуру в ближайшее время. 34-летним игроком интересуется « ».

Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирает 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»