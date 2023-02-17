Брайан Уиндхорст: «Финикс» стоит рассматривать как фаворита в борьбе за Лава»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о возможной новой команде форварда Кевина Лава, контракт которого планирует выкупить «Кливленд».
«Говорили об интересе «Майами», но есть одна проблема. «Кливленд» может запретить Кевину переход в клуб Восточной конференции, прописав этот момент в договоре по выкупу. «Хит» имеют шанс стать соперником «Кавальерс» в первом раунде, так что этот пункт может быть включен в договор.
Если же брать Запад, то я бы последил за «Санз». Они уже начали оценивать этот вариант, в последние 24 часа они провели работу в этом направлении, собрали данные... У обновленного «Финикса» есть место в составе, есть деньги на свободных агентов. Их стоит рассматривать как фаворита в борьбе за Лава», – заявил Уиндхорст.
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