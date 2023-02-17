Брайан Уиндхорст: «Финикс» стоит рассматривать как фаворита в борьбе за Лава»

Теги Кливленд Майами Финикс НБА Кевин Лав Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о возможной новой команде форварда Кевина Лава, контракт которого планирует выкупить «Кливленд».

«Говорили об интересе «Майами», но есть одна проблема. «Кливленд» может запретить Кевину переход в клуб Восточной конференции, прописав этот момент в договоре по выкупу. «Хит» имеют шанс стать соперником «Кавальерс» в первом раунде, так что этот пункт может быть включен в договор.

Если же брать Запад, то я бы последил за «Санз». Они уже начали оценивать этот вариант, в последние 24 часа они провели работу в этом направлении, собрали данные... У обновленного «Финикса» есть место в составе, есть деньги на свободных агентов. Их стоит рассматривать как фаворита в борьбе за Лава», – заявил Уиндхорст.

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1 комментарий

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Денис Храпунов
Лав это неплохая опция со скамейки на ограниченные минуты. В прошлом плей-офф он выглядел интересно на фоне свой молодежи. Трешка у него на месте, плюс розыгрыш, плюс опыт. Игрок который не нужен молодым и перспективным командам, но хорошая опция в контендер.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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