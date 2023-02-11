«Орландо» и Патрик Беверли работают над выкупом контракта

Теги возможные переходы Миннесота Орландо НБА Патрик Беверли Баскетбол

«Орландо» и разыгрывающий Патрик Беверли работают над выкупом контракта баскетболиста на 13 миллионов долларов.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Беверли интересен многим командам, которые готовятся участвовать в плей-офф. Одним из фаворитов на экс-игрока «Лейкерс» называется «Миннесота».

Патрик в прошлом сезоне помог «волкам» вернуться в плей-офф и стал одним из любимцев болельщиков команды из Миннеаполиса. В межсезонье-2022 его обменяли в крупной сделке с участием Руди Гобера.

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