«Орландо» и Патрик Беверли работают над выкупом контракта

« » и разыгрывающий работают над выкупом контракта баскетболиста на 13 миллионов долларов.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Беверли интересен многим командам, которые готовятся участвовать в плей-офф. Одним из фаворитов на экс-игрока «Лейкерс» называется « ».

Патрик в прошлом сезоне помог «волкам» вернуться в плей-офф и стал одним из любимцев болельщиков команды из Миннеаполиса. В межсезонье-2022 его обменяли в крупной сделке с участием Руди Гобера.

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