Андрей Кириленко – о Майкле Джордане: «Человек, который изменил баскетбол»

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Президент РФБ Андрей Кириленко оценил заслуги легенды НБА Майкла Джордана.

6-кратному чемпиону НБА сегодня исполнилось 60 лет.

«Человек, который изменил баскетбол, изменил восприятие игры в мире.

Вместе с ним появилось и такое спортивное телевидение, которое было ориентировано конкретно на матч. Кроссовочная индустрия, когда сейчас каждый подросток ходит в разных кроссовках. И Майкл Джордан был у истоков этого всего», – заявил Кириленко.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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