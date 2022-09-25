Андрей Кириленко: «Перед тем, как уходить в НБА, подписал контракт с «Партизаном»

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Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, что до ухода в «Юту» подписал контракт с сербским «Партизаном» и был готов за него выступать.

«Перед тем, как уходить в НБА, я подписал контракт с «Партизаном». На тот момент у меня закончился контракт с ЦСКА, было непонятно, сложится ли с НБА, хотя я и был выбран в первом раунде драфта. Понимал, что шансов мало, но был готов играть за белградский клуб», – передает слова Кириленко ТАСС.

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