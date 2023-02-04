Бывший игрок НБА, президент РФБ Андрей Кириленко считает, что форвард «Лейкерс» не нуждается в рекорде по набранным очкам за карьеру, чтобы претендовать на негласное звание лучшего баскетболиста в истории.

«Думаю, что звание самого результативного игрока в истории не приблизит его к званию лучшего в истории, потому что он уже находится в числе игроков, которых кто‑то по предпочтениям может назвать таким.

Нет одного критерия, по которому можно выбрать лучшего в истории, но Леброн уже находится в числе тех игроков, которых можно в каких‑то вариациях назвать лучшим», – считает Кириленко.

38-летний Джеймс отстает от лидирующего в НБА по результативности на 63 очка.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»