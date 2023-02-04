Андрей Кириленко: «Леброн и без рекорда по очкам претендует на звание величайшего игрока»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс РФБ НБА Андрей Кириленко Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Бывший игрок НБА, президент РФБ Андрей Кириленко считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не нуждается в рекорде по набранным очкам за карьеру, чтобы претендовать на негласное звание лучшего баскетболиста в истории.

«Думаю, что звание самого результативного игрока в истории не приблизит его к званию лучшего в истории, потому что он уже находится в числе игроков, которых кто‑то по предпочтениям может назвать таким.

Нет одного критерия, по которому можно выбрать лучшего в истории, но Леброн уже находится в числе тех игроков, которых можно в каких‑то вариациях назвать лучшим», – считает Кириленко.

38-летний Джеймс отстает от лидирующего в НБА по результативности Карима Абдул-Джаббара на 63 очка.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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1 комментарий

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headmaster
Все так. Но новый рекорд все же хочется увидеть. Чтобы потом следующему поколению рассказывать, что смотрел тот самый матч Леброна
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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