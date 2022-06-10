Андрей Кириленко: «Алексей Швед – лучший игрок в нашем баскетболе последние 7-8 лет»

Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил, почему считает крутым игроком, и сравнил защитника ЦСКА с суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Потому что он, на мой взгляд, лучший игрок в нашем баскетболе последние 7-8 лет уж точно.

Критика – это нормальный процесс в любом виде спорта. , который последние 20 лет лучший игрок в , критикуется регулярно, в том числе топовыми телевизионными специалистами. Это стиль баскетбола, который кому-то нравится, кому-то не нравится.

Это человек, который постоянно является лидером, тащит свою команду. Здесь я отталкиваюсь от качества игры и от того, что человек дает клубу. Это несомненный лидер своих команд на протяжении десяти лет, где бы он ни играл», – сказал Кириленко.

Финал «Зенита» с ЦСКА – это прекрасная Лига ВТБ будущего. Но не настоящего