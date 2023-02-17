Наталья Водопьянова – о товарищеских матчах сборной: «Очень тяжело договориться. У нас сейчас мало дружественных стран»

Генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова рассказала о трудностях, которые возникли при организации сбора национальной команды России.

После сбора команда отправится в Сербию, где проведет два товарищеских матча с клубами этой страны: 21 февраля – с «Мегой», 23-го – с ФМП.

«Не хотелось бы никого выделять. Все ребята получают много игровой практики. Конечно, очень рады, что смогли договориться и провести два товарищеских матча с Сербией, чтобы посмотреть на нашу молодежь.

Пытались разговаривать с разными странами. В переговорах с Сербией потратили много сил, но очень рады, что в итоге все получилось.

Были разговоры с другими странами? Да, но у нас мало дружественных стран сейчас. Очень тяжело сейчас с кем‑то договориться, но мы ищем способы, чтобы наши спортсмены играли. В Сербии хороший баскетбол, для нас это очень хороший вариант», – заявила Водопьянова.

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