Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с ФМП, «Партизан» – с «Морнар Баром» и другие матчи

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В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся четыре матча.

«Црвена Звезда» сыграет с ФМП, «Партизан» – с «Морнар Баром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Мега 72:106 (18:28, 19:30, 13:29, 22:19)
Дата проведения
29 января, 14.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча

ФМП – Црвена Звезда MTS 9:10 (1 четверть)
Дата проведения
29 января, 17.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия – Будучность
Дата проведения
29 января, 19.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Партизан – Морнар Бар
Дата проведения
29 января, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 9-8, Студентски Центар Черногория – 7-9, Мега Сербия – 7-10, Цибона Хорватия – 6-9, Сплит Хорватия – 6-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-13, Скопье Северная Македония - 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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