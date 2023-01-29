Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с ФМП, «Партизан» – с «Морнар Баром» и другие матчи
В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся четыре матча.
«Црвена Звезда» сыграет с ФМП, «Партизан» – с «Морнар Баром».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 14.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
- Дата проведения
- 29 января, 17.00, «Košarkaška dvorana FMP»
- Дата проведения
- 29 января, 19.00, «Dvorana Stožice»
- Дата проведения
- 29 января, 21.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 9-8, Студентски Центар Черногория – 7-9, Мега Сербия – 7-10, Цибона Хорватия – 6-9, Сплит Хорватия – 6-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-13, Скопье Северная Македония - 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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