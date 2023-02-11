Адриатическая лига. ФМП против «Цедевиты-Олимпии», «Будучность» – «Игокеа»

В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги сербский ФМП примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» сыграет с боснийским клубом «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-1, Партизан Сербия – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, ФМП Сербия – 12-5, Будучность Черногория – 11-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 8-9, Сплит Хорватия – 8-10, Цибона Хорватия – 7-10, Мега Сербия – 7-11, Морнар Бар Черногория – 6-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-11, Борац Чачак Сербия – 4-14, Скопье Северная Македония - 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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