Адриатическая лига. ФМП против «Цедевиты-Олимпии», «Будучность» – «Игокеа»

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Будучность ФМП Мега Игокеа Студентски центар Баскетбол

В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский ФМП примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» сыграет с боснийским клубом «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Студентски центар – Мега
Дата проведения
11 февраля, 18.30, «Морача»
Онлайн матча

ФМП – Цедевита Олимпия
Дата проведения
11 февраля, 21.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

Будучность – Игокеа
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-1, Партизан Сербия – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, ФМП Сербия – 12-5, Будучность Черногория – 11-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 8-9, Сплит Хорватия – 8-10, Цибона Хорватия – 7-10, Мега Сербия – 7-11, Морнар Бар Черногория – 6-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-11, Борац Чачак Сербия – 4-14, Скопье Северная Македония - 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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