В Новогорске стартовал сбор мужской национальной команды России

Сегодня в Новогорске начался сбор мужской национальной команды России, который будет проходить до 20 февраля.

После сбора команда отправится в Сербию, где проведет два товарищеских матча с клубами этой страны: 21 февраля – с «Мегой», 23-го – с ФМП.

В сборе примут участие 19 игроков:

Защитники

Михаил Беленицкий, «Нижний Новгород» Захар Ведищев, «Локомотив-Кубань» Тимофей Герасимов, «Енисей» Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань» Георгий Жбанов, УНИКС Даниил Касаткин, МБА Александр Платунов, «Парма» Юрий Умрихин, «Самара» Александр Щербенев, «Локомотив-Кубань» Тимофей Якушин, МБА

Форварды

Максим Барашков, «Самара» Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань» Андрей Лопатин, МБА Илья Платонов, МБА Даниил Походяев, «Парма»

Центровые

Сергей Балашов, «Енисей» Сергей Клюев, МБА Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань» Егор Рыжов, «Зенит»-2

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