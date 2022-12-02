Тайриз Халибертон: «Не знаю, почему мои слова про «Кингз» так раздули. Большинство игроков скажут то же самое»

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Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон уточнил свои слова по поводу отсутствия победной культуры в его бывшей команде «Сакраменто», которые были широко растиражированы.

«Сейчас «Сакраменто» играет хорошо. Люди раздули то, что я должен был сказать о культуре в «Кингз»... Большинство игроков, которые были со мной, скажут то же самое. Поэтому там и меняются тренеры, генеральные менеджеры. Не знаю, почему мои слова так раздули. Но это от меня не зависит.

Фокс в команде надолго. Он играет на уровне Матча звезд. Он пытается выстроить там что-то. Харрисон Барнс в порядке, новички хорошие, скамейка подобрана удачно. Они хорошо выглядят и пытаются что-нибудь выстроить», – заявил Халибертон.

«Сакраменто» принадлежит анти-рекорд НБА по количеству сезонов без плей-офф. В последний раз команда выходила в плей-офф в 2006 году.

«Кингз» обменяли Халибертона в «Пэйсерс» в феврале этого года.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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