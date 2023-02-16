Домантас Сабонис – о своем будущем в «Сакраменто»: «Иногда от тебя ничего не зависит»

Теги Сакраменто НБА Домантас Сабонис Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис заявил, что хотел бы остаться в команде, но понимает, что это зависит не от него.

«Конечно, мне здесь нравится. Все это знают.

Но, как мы только что убедились перед дедлайном на примере «Финикса», игроков, которые, как вам кажется, останутся в клубе надолго, тоже могут обменять. Так что можешь говорить что угодно, иногда от тебя ничего не зависит, понимаете?» – сказал литовец.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий