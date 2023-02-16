Домантас Сабонис – о своем будущем в «Сакраменто»: «Иногда от тебя ничего не зависит»
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис заявил, что хотел бы остаться в команде, но понимает, что это зависит не от него.
«Конечно, мне здесь нравится. Все это знают.
Но, как мы только что убедились перед дедлайном на примере «Финикса», игроков, которые, как вам кажется, останутся в клубе надолго, тоже могут обменять. Так что можешь говорить что угодно, иногда от тебя ничего не зависит, понимаете?» – сказал литовец.
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