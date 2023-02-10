Расселл Уэстбрук выбирает между «Майами» и «Чикаго»

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в « » или « ». Ожидается, что игрок примет окончательное решение на этой неделе, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Лейкерс» обменяли звездного защитника в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов. «Джаз» планирует выкупить контракт Уэстбрука.

Показатели Уэстбрука в 52 матчах нынешнего сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи в среднем за встречу.

У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.

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