Расселл Уэстбрук выбирает между «Майами» и «Чикаго»
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Майами» или «Чикаго». Ожидается, что игрок примет окончательное решение на этой неделе, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
«Лейкерс» обменяли звездного защитника в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов. «Джаз» планирует выкупить контракт Уэстбрука.
Показатели Уэстбрука в 52 матчах нынешнего сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи в среднем за встречу.
У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.
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И даже немного веселее.
И сам контракт. Хороший игрок на долгом и недорогом контракте - высоколиквидный актив. Слабый игрок на длинном и дорогом контракте - вообше висяк. А слабый игрок на истекающем (Уэстбрук) вполне меняем, если его текущий (на тот момент Лейкерс) клуб что либо сможет за него выторговать и заинтересовать принимающую сторону. В НБА ежегодно проходит церемония Драфта - это клубы выбирают лучших молодых мира, согласно своим номерам посева в предыдущем сезоне (часть из них разыгрывается лотереей - очерёдность выбора). Вот такой своей "карточкой" - номером выбора на Драфте молодого игрока (он сможет первоначально играть только в выбравшем его клубе, если так же не обменяют - за невысокую зарплату, относительно лиги и своего уровня), которая в общем списке зарплат клуба, конечно же, никак не ценится - не учитывается в ограниченной рамками платёжной ведомости - и приплачивают в подобных обменах.
Общая сумма зарплат, минимально необходимая к выплате на состав игроков клуба, равна для всех клубов и её так и так надо кому то платить, распределять. Клуб, которому нужны усиления, сбрасывает то, что на его взгляд требует улучшения - а на аналогичную сумму контракта(ов) берёт из другого клуба игроков. Понятно, чашу весов в подобных обменах склоняют такие вот довески - выбор на Драфте, как правило (а иногда и просто меняют игроков - обоюдно подходящих клубам). Или молодые игроки на недорогих контрактах, но перспективные (по мнению принимающей стороны, как минимум).
Продолжая: игровая ценность Уэстбрука очень низкая, относительно его контракта, одного из самых высоких в лиге (но истекаюшего в этом году).
Чаще всего, отчисляемый игрок просто не нужен своей команде или востребован на более дешёвом контракте - тогда его отчисляет клуб, чтобы не платить всю сумму контракта. Это если вкратце, идя навстречу. Что Юта и сделала, получив необходимые довески, отдавать их она не намерена.
(Ещё недавно контракт Рассела вообще выглядел неменяемым)
А игрок делает скидку, как правило, на сумму своего нового контракта (заключённого после отчисления), в новом клубе этого сезона, бонусом, отчисляющему клубу (чтобы его отпустили). Или чуть больше. И все довольны. Юта ни на что не претендует, в этом сезоне.
А Уэстбрук попробует усилить какую нибудь команду зоны плей-офф.
2. Майами и Чикаго интересен Уэстбрук на минимальном контракте, а не Уэстбрук на максимальном. Поэтому они ждут его выкупа Ютой, и уже тогда будут с ним вести переговоры как со свободным агентом
Докажи, что не хуже Джордана!
;)))