Расселл Уэстбрук выбирает между «Майами» и «Чикаго»

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Разыгрывающий Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Майами» или «Чикаго». Ожидается, что игрок примет окончательное решение на этой неделе, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Лейкерс» обменяли звездного защитника в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов. «Джаз» планирует выкупить контракт Уэстбрука.

Показатели Уэстбрука в 52 матчах нынешнего сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи в среднем за встречу.

У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.

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18 комментариев

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pulyalke
зачем отчислять? куда там юте еще падать то? а тут вообще за верхний посев смогут побороться, а там как раз лал будет в первом раунде))
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...Quo Vadis...
Ответ Sonder
эх, уэстбрук лавин и дерозан, это как уэстбрук уэстбрук и уэстбрук. завораживающе
)

И даже немного веселее.
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...Quo Vadis...
Ответ Максим Новиков
Не особо разбираюсь в тонкостях контрактов. Знающие люди подскажите плиз какой смысл Юте отчислять Вестбрука? Они получили Вестбрука как актив, отдав своих игроков. Но в итоге они выкупят его контракт, чтобы он за них не играл. А для чего им это? Это ведь потеря актива. Ну если Вестбруком интересуются Майами/Чикаго/Клипперс почему его туда просто не обменяли получив какую то выгоду? А сейчас получается трейд дейдлайн закончен и его никуда не обменять. В общем очень странно и непонятно лично для меня. Буду рад если кто объяснит
Многое решают зарплаты, относительно уровня и востребованности игрока.

И сам контракт. Хороший игрок на долгом и недорогом контракте - высоколиквидный актив. Слабый игрок на длинном и дорогом контракте - вообше висяк. А слабый игрок на истекающем (Уэстбрук) вполне меняем, если его текущий (на тот момент Лейкерс) клуб что либо сможет за него выторговать и заинтересовать принимающую сторону. В НБА ежегодно проходит церемония Драфта - это клубы выбирают лучших молодых мира, согласно своим номерам посева в предыдущем сезоне (часть из них разыгрывается лотереей - очерёдность выбора). Вот такой своей "карточкой" - номером выбора на Драфте молодого игрока (он сможет первоначально играть только в выбравшем его клубе, если так же не обменяют - за невысокую зарплату, относительно лиги и своего уровня), которая в общем списке зарплат клуба, конечно же, никак не ценится - не учитывается в ограниченной рамками платёжной ведомости - и приплачивают в подобных обменах.
Общая сумма зарплат, минимально необходимая к выплате на состав игроков клуба, равна для всех клубов и её так и так надо кому то платить, распределять. Клуб, которому нужны усиления, сбрасывает то, что на его взгляд требует улучшения - а на аналогичную сумму контракта(ов) берёт из другого клуба игроков. Понятно, чашу весов в подобных обменах склоняют такие вот довески - выбор на Драфте, как правило (а иногда и просто меняют игроков - обоюдно подходящих клубам). Или молодые игроки на недорогих контрактах, но перспективные (по мнению принимающей стороны, как минимум).

Продолжая: игровая ценность Уэстбрука очень низкая, относительно его контракта, одного из самых высоких в лиге (но истекаюшего в этом году).

Чаще всего, отчисляемый игрок просто не нужен своей команде или востребован на более дешёвом контракте - тогда его отчисляет клуб, чтобы не платить всю сумму контракта. Это если вкратце, идя навстречу. Что Юта и сделала, получив необходимые довески, отдавать их она не намерена.

(Ещё недавно контракт Рассела вообще выглядел неменяемым)

А игрок делает скидку, как правило, на сумму своего нового контракта (заключённого после отчисления), в новом клубе этого сезона, бонусом, отчисляющему клубу (чтобы его отпустили). Или чуть больше. И все довольны. Юта ни на что не претендует, в этом сезоне.

А Уэстбрук попробует усилить какую нибудь команду зоны плей-офф.
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Flasher_
Чет я думал,что он на 100% в лак. Тогда спрашивается,накой черт они Уолла с Реджи сплавляли?
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BananaMama
Ответ Максим Новиков
Не особо разбираюсь в тонкостях контрактов. Знающие люди подскажите плиз какой смысл Юте отчислять Вестбрука? Они получили Вестбрука как актив, отдав своих игроков. Но в итоге они выкупят его контракт, чтобы он за них не играл. А для чего им это? Это ведь потеря актива. Ну если Вестбруком интересуются Майами/Чикаго/Клипперс почему его туда просто не обменяли получив какую то выгоду? А сейчас получается трейд дейдлайн закончен и его никуда не обменять. В общем очень странно и непонятно лично для меня. Буду рад если кто объяснит
1. Уэстбрук с его диким контрактом - не актив, а пассив. Активом для Эйнджа были пики, которых он правда в этот раз получил не то чтобы много, но получил. Сам Уэстбрук перестраивающейся Юте явно не нужен, продлевать его тем более не собираются, поэтому проще его отчислить, чтобы не занимал место в заявке и не отнимал минуты у текущих игроков.

2. Майами и Чикаго интересен Уэстбрук на минимальном контракте, а не Уэстбрук на максимальном. Поэтому они ждут его выкупа Ютой, и уже тогда будут с ним вести переговоры как со свободным агентом
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Максим Новиков
Не особо разбираюсь в тонкостях контрактов. Знающие люди подскажите плиз какой смысл Юте отчислять Вестбрука? Они получили Вестбрука как актив, отдав своих игроков. Но в итоге они выкупят его контракт, чтобы он за них не играл. А для чего им это? Это ведь потеря актива. Ну если Вестбруком интересуются Майами/Чикаго/Клипперс почему его туда просто не обменяли получив какую то выгоду? А сейчас получается трейд дейдлайн закончен и его никуда не обменять. В общем очень странно и непонятно лично для меня. Буду рад если кто объяснит
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RYBvsSAB
Майами более стабильная франшиза, что там выбирать
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vzi
Давай в Чикаго!
Докажи, что не хуже Джордана!

;)))
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Fooler
Думаю он прочитал твой комментарий,и прислушается к твоему совету
Да ладно .Он столько всего наслушался за свою карьеру
+1
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Fooler
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
В Чикаго иди .В Маями тебя Райли замордует
Думаю он прочитал твой комментарий,и прислушается к твоему совету
+5
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+5
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noke
Ладно уж, берите в Чикаго в таком случае. Там и так всё плохо, а у Батлера ещё может хоть что-то сложиться.
+4
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Юрий Грынэчко
Чикаго - я бы на это посмотрел😄
+1
-1
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Джонни-массажист
Женись и ты об этом пожалеешь, не женись и ты всё равно об этом пожалеешь...Сократ.
+9
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ДИКАНЬ
Ответ Сергей Орлов
Зачем это Майами и, тем более, Чикаго - решительно непонятно.
У Майами есть только Лаури, у которого есть задница, немолодая и уже не легкая. Раздавать там некому. В Чикаго та же беда, Лонзо похоже не появится, а если и вернётся то ненадолго опять.
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Be1983kot18leta@gmail.com
В Чикаго иди .В Маями тебя Райли замордует
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-3
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Fungus_Amongus
Хм, может и хорошо, что не в Клипперс. Не представляю как его встраивать в игру, чтобы не вредил.
+12
-2
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Sonder
эх, уэстбрук лавин и дерозан, это как уэстбрук уэстбрук и уэстбрук. завораживающе
+35
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+32
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Сергей Орлов
Зачем это Майами и, тем более, Чикаго - решительно непонятно.
+1
-2
-1
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