«Панатинаикос» отправил Никоса Хугаза в «Перистери» в аренду
Форвард «Панатинаикоса» Никос Хугаз (22 года, 208 см) перешел в «Перистери» на правах аренды.
«Перистери» попросил у «Панатинаикоса» тяжелого форварда, чтобы восполнить пробел, оставленный после ухода Димитриоса Аграваниса в «Пао».
Хугаз сыграл 8 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Греции, набирая в среднем 2,0 очка и 1,5 подбора.
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