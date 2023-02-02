«Панатинаикос» отправил Никоса Хугаза в «Перистери» в аренду

Форвард « » Никос Хугаз (22 года, 208 см) перешел в « » на правах аренды.

«Перистери» попросил у «Панатинаикоса» тяжелого форварда, чтобы восполнить пробел, оставленный после ухода Димитриоса Аграваниса в «Пао».

Хугаз сыграл 8 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Греции, набирая в среднем 2,0 очка и 1,5 подбора.

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