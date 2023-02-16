Джо Маззулла официально стал главным тренером «Бостона»

« » официально объявил о назначении на пост главного тренера команды.

34-летний специалист стал 19-м главным тренером в истории «Селтикс». Также клуб объявил о продлении контракта с тренером.

Маззулла пришел в команду летом 2019 года в качестве ассистента главного тренера. В сентябре 2022-го он был назначен исполняющим обязанности главного тренера в связи с отстранением Айме Удоки на весь сезон-2022/23. Под руководством Маззуллы «Бостон» закрепился на первом месте в Восточной конференции. На сегодняшний день показатель команды – 42-17.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри