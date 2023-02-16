Джо Маззулла официально стал главным тренером «Бостона»

Теги Бостон НБА Джо Маззулла Баскетбол

«Бостон» официально объявил о назначении Джо Маззуллы на пост главного тренера команды.

34-летний специалист стал 19-м главным тренером в истории «Селтикс». Также клуб объявил о продлении контракта с тренером.

Маззулла пришел в команду летом 2019 года в качестве ассистента главного тренера. В сентябре 2022-го он был назначен исполняющим обязанности главного тренера в связи с отстранением Айме Удоки на весь сезон-2022/23.   Под руководством Маззуллы «Бостон» закрепился на первом месте в Восточной конференции. На сегодняшний день показатель команды – 42-17.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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6 комментариев

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AaaaRrrr
Маззулла должен стать первым тренером-участником данк контеста. Судя по видосам, он еще и фору там всем даст)
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Серебристый
теперь будет бойня за Удоку, сотрудницы других клубов напряглись
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Tim Timson
Так они официально сняли и расстались с Удокой? Где когда за сколько?)
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Yerkebulan
Честно, когда впервые услышал фамилию Удока, думал Риверс открыл ресторан или магазин. Однако своей работой за полгода изменил мнение о себе от физрука которого взяли из-за цвета кожи, до классного специалиста. Поставил Бостону зубодробительную защиту, вывел в Финал. Хотелось бы, чтобы еще потренировал в НБА, однако боюсь, что негласно команды договорятся не назначать Удоку. Одна связь разрушила карьеру.
P.S. Мазулле удачи, ему еще есть куда расти. В этом году есть хорошие шансы на перстни
+2
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Кирилл
Ответ Que miras, bobo?
Вот это испытательный срок в Бостоне 😂 61 игра
1. Думаю, в Бостоне хотели закрыть этот вопрос, чтобы никто не думал о возвращении Удоки. Тем более, у Маззуллы очень даже хорошо получается руководить Бостоном.

2. 59 игр на данный момент сыграл Бостон.
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Que miras, bobo?
Вот это испытательный срок в Бостоне 😂 61 игра
+2
0
+2
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