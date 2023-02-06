«Лейкерс» верят, что способны усилить состав перед дедлайном

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Кайри Ирвинг Остин Ривз Макс Кристи Баскетбол

«Лейкерс» не удалось заполучить звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, которого «Бруклин» отправит в «Даллас».

Как сообщает обозреватель Марк Медина, «Лейкерс» все равно настроены оптимистично и ожидают, что смогут усилить состав перед дедлайном 9 февраля.

Среди активов калифорнийской команды называются истекающие контракты Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли, пики 1-го раунда 2027 и 2029 годов, а также молодые игроки Остин Ривз и Макси Кристи.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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16 комментариев

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armageddon123456
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Майк 5/8 трёшек накидал в последнем матче). Так что ты поаккуратнее шути.
в ЛАЛ 5/80 кинет, к гадалке не ходи
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Goddemic
Ответ Mr.BadGuy
У него такая ЗП, что менять на Расса слишком маленькая, а менять на Патбева слишком большая. Только если выкуп и на минималку.
Так Леверта добавят, делов-то)
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ alexLA
Если они и в этот дедлайн не провернут никакого обмена, то будет печально.
Разве? Приобрели Хачимуру, вернутся Ривз и Лонни наберёт. Состав нормальный, лишь бы звёзды тащили.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Mr.BadGuy
У него такая ЗП, что менять на Расса слишком маленькая, а менять на Патбева слишком большая. Только если выкуп и на минималку.
А на Расс+Бев никак?)
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ armageddon123456
где-то я уже это слышал... ах да, последние года 2... так, где там Мускала?
Майк 5/8 трёшек накидал в последнем матче). Так что ты поаккуратнее шути.
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Xell
Ответ alexLA
Если они и в этот дедлайн не провернут никакого обмена, то будет печально.
У них нет активов. Одни пассивы))
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alexLA
Если они и в этот дедлайн не провернут никакого обмена, то будет печально.
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armageddon123456
Ответ гайка и болт
Если что, Кэвс вывели из ротации Кевина Лава. Не иначе как к обмену в ЛАЛ готовят)
Прям как Нетс Ирвинга. Готовят к обмену в ЛАЛ - обменяют в Даллас. Во будет моща в защите
+3
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+3
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Mr.BadGuy
Ответ гайка и болт
Если что, Кэвс вывели из ротации Кевина Лава. Не иначе как к обмену в ЛАЛ готовят)
У него такая ЗП, что менять на Расса слишком маленькая, а менять на Патбева слишком большая. Только если выкуп и на минималку.
+2
0
+2
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гайка и болт
Если что, Кэвс вывели из ротации Кевина Лава. Не иначе как к обмену в ЛАЛ готовят)
+1
0
+1
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kaissa
Ну постараются конечно - но будет непросто...
+3
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+3
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armageddon123456
где-то я уже это слышал... ах да, последние года 2... так, где там Мускала?
+9
0
+9
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Kikir
Рассел Уэстхоуп и Патрик Билеври согласны
0
-1
-1
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Dmitry Trepov
Главное верить 😂
+10
0
+10
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lolik008
Вера - это важно😄
+3
0
+3
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Стас Соболев
Ну, главное верить, так победим ! 👍🏻
+4
0
+4
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