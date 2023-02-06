«Лейкерс» верят, что способны усилить состав перед дедлайном
«Лейкерс» не удалось заполучить звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, которого «Бруклин» отправит в «Даллас».
Как сообщает обозреватель Марк Медина, «Лейкерс» все равно настроены оптимистично и ожидают, что смогут усилить состав перед дедлайном 9 февраля.
Среди активов калифорнийской команды называются истекающие контракты Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли, пики 1-го раунда 2027 и 2029 годов, а также молодые игроки Остин Ривз и Макси Кристи.
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