«Лейкерс» рассматривают варианты с Уэстбруком и Беверли, контактировали с «Хорнетс»
«Лейкерс» продолжают рассматривать варианты обмена защитников Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли.
Об этом информирует обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.
«Лейкерс» продолжают искать варианты обменов вокруг Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли. По информации источника, недавно они контактировали с «Хорнетс», – пишет Эмико.
«Лейкерс» с результатом 24-28 идут 13-ми на Западе. «Шарлотт» (15-37) располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.
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В вариант с Торонто я не верю.
Думаю, если без пиков первого раунда, то это Ричардсон/МакДермотт и два пика второго, либо Хэйворд/Розье вообще без пиков в сделке. Ну а если вдруг раскошелятся на пик-2027, то это Ричардсон/МакДермотт/Поэтль, если на оба пика, то Розьер/Убре/Вашингтон.
Но самое великолепное, что без обмена Мистера Трипл-Дабла и с новым контрактом Хачимуры(в районе 15млн), также продлением Ривза(10млн) у Лейкерс будет около 5млн на подписание чемпионского состава для подмоги юному 39-летнему Леброну и Дэвису, после каждого приземления которого замирают сердца у болельщиков.
Но это все ерунда, ведь Пелинка продлен до 2026, он на чиле, на расслабоне.
А…ну есть еще варианты типо Пол Краудер/Лавин/ВанВлит Трент, но как уже писал - не верю.