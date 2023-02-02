«Лейкерс» рассматривают варианты с Уэстбруком и Беверли, контактировали с «Хорнетс»

Теги возможные переходы Шарлотт Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

«Лейкерс» продолжают рассматривать варианты обмена защитников Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли.

Об этом информирует обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

«Лейкерс» продолжают искать варианты обменов вокруг Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли. По информации источника, недавно они контактировали с «Хорнетс», – пишет Эмико.

«Лейкерс» с результатом 24-28 идут 13-ми на Западе. «Шарлотт» (15-37) располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.

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7 комментариев

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Daishi
Ответ ren7087
В связи с внутренним гением Джинни Басс, отказавшейся от обмена Вестбрука и пика(-ов) на Тернера и Хилда, и высшей степени компетентности Роба Пелинки, не согласившегося на обмен этих же «активов» в Юту на Богдановича, Конли, Гэя и пик-23 перед сезоном, Хорнетс и Сперс - скорее всего единственные варианты обмена для Лейкерс. В вариант с Торонто я не верю. Думаю, если без пиков первого раунда, то это Ричардсон/МакДермотт и два пика второго, либо Хэйворд/Розье вообще без пиков в сделке. Ну а если вдруг раскошелятся на пик-2027, то это Ричардсон/МакДермотт/Поэтль, если на оба пика, то Розьер/Убре/Вашингтон. Но самое великолепное, что без обмена Мистера Трипл-Дабла и с новым контрактом Хачимуры(в районе 15млн), также продлением Ривза(10млн) у Лейкерс будет около 5млн на подписание чемпионского состава для подмоги юному 39-летнему Леброну и Дэвису, после каждого приземления которого замирают сердца у болельщиков. Но это все ерунда, ведь Пелинка продлен до 2026, он на чиле, на расслабоне. А…ну есть еще варианты типо Пол Краудер/Лавин/ВанВлит Трент, но как уже писал - не верю.
Что-то мне подсказывает, если Лейкерс засыпятся в этом сезоне, а шансы на это очень велики, то дедушки в их составе уже может и не быть. Он и сам пару-тройку раз на это непрозрачно намекал.
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ren7087
В связи с внутренним гением Джинни Басс, отказавшейся от обмена Вестбрука и пика(-ов) на Тернера и Хилда, и высшей степени компетентности Роба Пелинки, не согласившегося на обмен этих же «активов» в Юту на Богдановича, Конли, Гэя и пик-23 перед сезоном, Хорнетс и Сперс - скорее всего единственные варианты обмена для Лейкерс.
В вариант с Торонто я не верю.
Думаю, если без пиков первого раунда, то это Ричардсон/МакДермотт и два пика второго, либо Хэйворд/Розье вообще без пиков в сделке. Ну а если вдруг раскошелятся на пик-2027, то это Ричардсон/МакДермотт/Поэтль, если на оба пика, то Розьер/Убре/Вашингтон.
Но самое великолепное, что без обмена Мистера Трипл-Дабла и с новым контрактом Хачимуры(в районе 15млн), также продлением Ривза(10млн) у Лейкерс будет около 5млн на подписание чемпионского состава для подмоги юному 39-летнему Леброну и Дэвису, после каждого приземления которого замирают сердца у болельщиков.
Но это все ерунда, ведь Пелинка продлен до 2026, он на чиле, на расслабоне.
А…ну есть еще варианты типо Пол Краудер/Лавин/ВанВлит Трент, но как уже писал - не верю.
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+3
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Nightyork97
Расс и Беверли съедают 60 млн зарплаты. Можно Ирвинга на эти бабки летом подписать, но Леброн требует свежей крови прямо сейчас.
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Dmitry Trepov
Хейворт и Дэвис - это смертельная связка конечно! Гайки обеспечены!
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armageddon123456
Ответ Мурзин Ринат
Ну Розьер это ещё можно , но что-то мне подсказывает что это будет Хейворд)
Судя по трейду Хатимуры - у Пелинки начали проявляться признаки разума, так что не уверен, что Хейворда выменяют
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Mr.BadGuy
Ответ Мурзин Ринат
Ну Розьер это ещё можно , но что-то мне подсказывает что это будет Хейворд)
Боюсь это будет Пламли
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Мурзин Ринат
Ну Розьер это ещё можно , но что-то мне подсказывает что это будет Хейворд)
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-1
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