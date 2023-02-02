«Лейкерс» продолжают рассматривать варианты обмена защитников и .

Об этом информирует обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

«Лейкерс» продолжают искать варианты обменов вокруг Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли. По информации источника, недавно они контактировали с «Хорнетс», – пишет Эмико.

«Лейкерс» с результатом 24-28 идут 13-ми на Западе. « » (15-37) располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.

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