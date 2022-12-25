Патрик Беверли: «Как забавно устроена жизнь. Только что поужинали с Уэстбруком в канун Рождества»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли сообщил, что провел канун Рождества с новым партнером по команде Расселлом Уэстбруком.

«Как забавно устроена жизнь. Только что поужинали с Уэстбруком в канун Рождества», – написал Беверли в соцсети.

Беверли и Уэстбрук впервые выступают за одну команду. Будучи соперниками, они неоднократно вступали в конфликт на площадке и в СМИ. После обмена в «Лейкерс» в этом году Беверли публично поддержал своего нового одноклубника, который впервые в карьере был переведен на скамейке запасных.

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1 комментарий

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