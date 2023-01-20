Виктор Вембаньяма пообщался с Тони Паркером на матче «Детройта» с «Чикаго» в Париже

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Главный претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма посетил матч между «Детройтом» и «Чикаго» в Париже.

Форвард «Метрополитана» пообщался с прославленным игроком НБА Тони Паркером, который ныне является президентом «Виллербана». Вембаньяма выступал за «Виллербан» в сезоне-2021/22.

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