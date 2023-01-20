Виктор Вембаньяма пообщался с Тони Паркером на матче «Детройта» с «Чикаго» в Париже

Главный претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма посетил матч между « » и « » в Париже.

Форвард « » пообщался с прославленным игроком НБА Тони Паркером, который ныне является президентом « ». Вембаньяма выступал за «Виллербан» в сезоне-2021/22.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света